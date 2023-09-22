В ВВС Украины поблагодарили летчиков ВСУ после атаки на Севастополь Командующий ВВС Украины Олещук фактически признался в ударе по Севастополю

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале фактически признался, что удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли пилоты ВВС Украины. Он написал, что поблагодарил украинских пилотов за работу и сообщил о «сдержанных обещаниях», прикрепив кадры с горящим зданием ЧФ.

Мы же обещали, что «дальше будет». <...> В который раз поблагодарю летчиков Воздушных сил (Украины), — написал он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота. Глава города сообщал об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги, однако обратился к жителям с большой просьбой не выезжать в центр, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.

Ранее Минобороны России в официальном Telegram-канале ведомства сообщило, что ПВО сбила пять украинских ракет в небе над Севастополем. В ведомстве уточнили, что в результате удара погиб один человек. Кроме этого, было повреждено историческое здание Черноморского флота.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», удары по штабу Черноморского флота, предварительно, нанесли четыре истребителя ВСУ Су-24М. Было выпущено до восьми крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG, одна из которых попала в штаб флота. Пострадали шестеро человек. Минобороны РФ и местные власти эту информацию не комментировали.