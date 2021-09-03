Командующий ВСУ заявил о желании проехать на танке по Красной площади

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Украина находится на пороге энергетической катастрофы. Большую часть необходимого ей газа придётся закупать по рыночной стоимости, но эта статья расходов не заложена в бюджетах. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Он пояснил, что регулировать цену можно только на ту часть газа, которая принадлежит Украине. Две трети объёма топлива, необходимого для удовлетворения потребностей страны, предстоит закупать за рубежом по рыночной цене....