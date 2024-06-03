Командующий теробороной на Украине заставил военных строить ему дом ГБР: командующий теробороной в Одессе заставил подчиненных строить себе дом

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Командующий одесского управления сил территориальной обороны «Юг» подозревается в том, что заставил подчиненных строить ему частный дом, сообщили в Государственном бюро расследований Украины. Как отмечается, трое привлеченных к работам военнослужащих больше года получали доплаты за выполнение боевых задач на передовой. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Командующему грозит до 12 лет лишения свободы.

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны «Юг», который заставлял подчиненных строить ему частный дом, — говорится в сообщении.

Ранее украинский военнослужащий с позывным Сирко в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко заявил, что российские солдаты сражаются лучше ВСУ, так как они не расслабляются и сохраняют ритм. По его словам, россияне настраиваются на определенное психологическое состояние, после чего работа идет стремительнее.

Майор ВСУ Сергей Алиев в интервью на украинском ТВ заявил, что украинские военнослужащие стараются не надевать форму в городах, поскольку боятся, что их примут за сотрудников военкоматов. Он отметил, что на улицах Киева нет военных, так как все носят исключительно гражданскую одежду.