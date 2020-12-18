Командующему ВВС Украины предъявили обвинение по делу о крушении Ан-26

https://static.news.ru/photo/b10ed288-4134-11eb-91d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение в халатности командующему ВВС Сергею Дроздову по делу об авиакатастрофе военного самолёта Ан-26 в Харьковской области, в результате которой погибли 26 человек. Об этом на брифинге 18 декабря заявил представитель ГБР Вадим Приймачок.

Он добавил, что обвинение в халатности предъявлено также командиру воинской части, а руководитель полётами этой же части обвиняется в нарушении правил полётов.

Получены неопровержимые доказательства, указывающие на то, что нарушение правил подготовки полётов, нарушение правил полётов и нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер, — цитирует ТАСС представителя ГБР.

Сейчас следственные органы выясняют степень вины и ответственности каждого военного, который имел отношение к эксплуатации рухнувшего самолёта Ан-26. В суд будет направлено обращение для избрания подозреваемым меры пресечения.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский заявил, что технические неисправности, а также систематические нарушения правил выполнения полётов стали причиной катастрофы украинского военного самолёта Ан-26. Он отметил, что самолёт разбился из-за потери скорости на предпосадочной прямой. Она привела к сваливанию с дальнейшим столкновением с землёй.

Урусский пояснил, что возникновению этих причин способствовала общепринятая в университете практика выполнения на самолёте Ан-26 взлётов конвейером. В результате из-за стремительности процессов экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить манёвр. Он добавил, что причинами авиакатастрофы также стали отказ системы управления двигателя, систематические нарушения правил выполнения полётов и плановой таблицы полётов, а также недостаточно профессиональная подготовка экипажа во время чрезвычайных ситуаций.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полёта. На борту находились 27 человек — семеро членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, один курсант выжил, писал NEWS.ru.