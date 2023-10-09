Командующего силами теробороны ВСУ сняли с должности Зеленский уволил Танцюру с поста командующего силами теробороны ВСУ

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Игорь Танцюра

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, следует из указа главы государства. Танцюра занимал данный пост с мая 2022 года.

Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, — указано на сайте президента.

Также Зеленский распорядился назначить на эту должность генерал-майора Анатолия Баргилевича. Он с 2022 года был начальником штаба Восточной группировки войск.

Кадровые перестановки в украинском военном руководстве продолжаются несколько месяцев. Так, в сентябре Зеленский отстранил Алексея Резникова, занимавшего пост министра обороны. Глава государства объяснил решение тем, что ведомству необходимы «новые подходы и форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На место Резникова пришел глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

В конце августа украинский лидер назначил новым замглавы Службы безопасности страны Александра Поклада по кличке Душитель. Telegram-канала Readovka сообщал, что Поклад раньше был главным контрразведчиком СБУ, под его руководством были созданы так называемые «эскадроны смерти», занимавшиеся внутренними зачистками и заказными убийствами на территории Украины.