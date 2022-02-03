Командущий ВС Украины оценил угрозу российского вторжения

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный оценил вероятность российского вторжения в страну. В эфире телеканала «1+1» он заявил, что еженедельно получает от США разведданные о ситуации на границе с РФ. В настоящее время угрозы вторжения нет.

По словам Залужного, вооружённые силы Украины давно отслеживают деятельность российских военных. Для отслеживания ситуации также привлекаются возможности партнёров страны.

Я, по крайней мере, один раз в неделю разговариваю с главой комитета начальников штабов США, он дает мне ответы на все вопросы, которые касаются интересующей меня разведывательной информации, — сообщил украинский главком.

Он добавил, что ВСУ готовит «определённые группировки, чтобы можно было дать отпор», проводит мероприятия по планированию и практические тренировки.

Все что можно, мы на сегодняшний день делаем, — сказал Залужный.

При этом он подчеркнул, что несмотря на постоянное прибытие российских войск к украинским границам, угрозы вторжения на сегодняшний день нет.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время Киев не сможет получить Крым военным путём. При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от идеи вернуть полуостров. В какие сроки это удастся сделать. Данилов определить затруднился.