Командование ВСУ согласилось провести демобилизацию всех срочников

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых истек срок службы, в том числе тех, кто был призван до начала спецоперации, сообщил «Украинскому радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, решение было одобрено военным командованием. С весны 2022 года на Украине не проводится призыв на срочную службу, с того же момента была отложена демобилизация уже призванных срочников.

Президент запросил демобилизацию людей, которые служили, по призыву на срочную службу, и военные согласились на это. В ближайшее время эти люди будут демобилизованы, и мы уже имеем представление об их численности. Срочники, чьи сроки службы завершились, если захотят, могут заключить контракт с Министерством обороны Украины, — заявил Данилов.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что на Украине усовершенствуют закон о мобилизации из-за критики. По его словам, разработкой нового проекта занимается Верховная рада при участии Министерства обороны и Генштаба. После этого, подчеркнул Арахамия, документ вынесут на консенсус. Депутат уточнил, что обновленный закон должен содержать подробную информацию о всех этапах мобилизации и пояснять вопросы по призывному возрасту граждан. Он также указал на необходимость демобилизовать инвалидов первой и второй групп.