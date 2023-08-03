Командование ВСУ признало сложность обстановки на юге Украины

Фото: МО Украины

Оперативная обстановка на юге Украины остается сложной, заявило оперативное командование «Юг» ВСУ в аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Какие-либо подробности при этом не приводятся.

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно сложной, — говорится в публикации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у ВСУ нет четко установленных временных рамок для контрнаступления. Он также добавил, что никогда не называл действия войск «контрнаступлением» и подтвердил, что обстановка для подразделений остается сложной.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что медленные темпы наступления ВСУ связаны с большими потерями в рядах украинских войск. По его словам, противник вынужден атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой.

Как сообщал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, ранее ВС РФ уничтожили личный состав трех штурмовых бригад ВСУ в регионе. По его словам, противник пытался пойти в наступление в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. В состав одной штурмовой бригады, как правило, входит от одной до четырех тысяч бойцов.