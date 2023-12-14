Командование ВСУ объявило об установке «зубов дракона» вдоль границ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины приступили к установке так называемых «зубов дракона» вдоль северной границы государства, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, оборонительные сооружения воздвигаются на «самых опасных направлениях». В случае возникновения каких-либо угроз на севере командование армии намерено отправить туда дополнительные подразделения.

Сейчас в Черниговской области <...> полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые зубы дракона, — заявил Наев в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Зубы дракона» — это особые фортификационные сооружения, предназначенные для борьбы с продвижением бронетехники. Они представляют собой пирамидальные препятствия, выполненные из железобетона. Отмечается, что «зубы дракона» использовались в годы Второй мировой войны. Кроме того, их применяли во время строительства «линии Суровикина», расположенной на левобережье Днепра в Херсонской области.

О строительстве фортификационных сооружений в Черниговской области ранее сообщал военный корреспондент Александр Коц. По его словам, украинские военные взяли в пример российские укрепления.