Командование ВСУ может подтолкнуть Зеленского к перемирию с Россией Экс-советник президента Украины Соскин допустил перемирие с РФ благодаря военным

Фото: president.gov.ua

Командование Вооруженных сил Украины может добиться заключения перемирия с Россией, если вынудит президента Владимира Зеленского принять такое решение или покинуть свой пост, заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. В своем YouTube канале он подчеркнул, что военным необходимо хотя бы попытаться добиться окончания конфликта дипломатическим путем.

Надо идти на временное перемирие, на прекращение огня. Но уже понятно, что с Зеленским, это, видимо, не удастся. Остается только военный ресурс. Они могут поставить ему просто такой ультиматум, — заявил Соскин.

Бывший советник главы государства считает, что к Зеленскому могут обратиться четыре ведущих военных деятеля республики: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава ГУР Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Они могут выдвинуть главе государства ультиматум, предложив ему покинуть свой пост в связи с истечением срока полномочий.

Вместе с тем Соскин считает, что у Зеленского есть шанс покинуть должность президента без военного вмешательства. В частности, он может внести изменения в Конституцию Украины, которые позволят Верховной раде и мэрам украинских городов выбрать нового главу государства.

Бывший министр по делам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука ранее заявил, что Зеленский лишится части полномочий в мае. В частности, он потеряет право назначать министров и генералов, а также увольнять их. Это обусловлено окончанием президентского срока.