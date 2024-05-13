Командиру ВСУ «указали на дверь» из-за успехов ВС России РБК: главу войск ВСУ «Харьков» Галушкина отстранили на фоне успехов ВС России

Фото: МО Украины

Командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ бригадного генерала Юрия Галушкина сняли с должности, сообщает «РБК-Украина». По данным издания, его место занял Михаил Драпатый. СМИ объясняет кадровые перестановки успехами ВС России на Харьковском направлении.

Как пишет издание, Галушкин вступил в должность командующего в начале апреля. О Драпатом известно, что с февраля 2024 года он занимает пост замначальника Генштаба по подготовке военных. Также в 2022 году он руководил боевыми действиями на правом берегу Херсонской области.

Ранее в украинском сегменте соцсетей произошел конфликт между офицером ВСУ и представителем властей Харьковской области на фоне успешного и быстрого продвижения российской армии. Военнослужащий заявил, что руководство региона виновато в отсутствии защитных укреплений, и назвал произошедшее саботажем, а в администрации посчитали его слова дезинформацией.

Также Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о сложной обстановке в Харьковской области и признал, что российская армия имеет тактический успех в регионе. Также в ведомстве подтвердили факт ведения боев за город Волчанск. Главком ВСУ Александр Сырский в свою очередь заметил, что под Харьковом за последнее время «обстановка существенно обострилась».