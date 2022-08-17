Командирам ВСУ разрешили заверять завещания военнослужащих Правительство Украины разрешило командирам подразделений ВСУ заверять завещания военнослужащих

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Правительство Украины выпустило постановление, в котором разрешило в условиях военного времени заверять завещания бойцов ВСУ не только нотариусам, но и командирам их подразделений, сообщает издание УНН. По его данным, кабмин внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний в Наследственном реестре.

В условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих <...> смогут не только нотариусы. Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица, — говорится в тексте постановления.

Уточняется, что военачальники должны будут направлять завещание через генштаб ВСУ или минобороны в министерство юстиции для регистрации нотариусами в Наследственном реестре.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская армия находится в тяжелом положении из-за интенсивных обстрелов российской артиллерии. По его словам, в течение суток позиции украинских войск подвергаются атакам сотни раз. Он отметил, что ВС РФ постоянно наращивают интенсивность артиллерийских ударов, нанося их по 700–800 раз в сутки, при этом выпуская до 60 тысяч снарядов.