Командир ВСУ признался в остром дефиците боеприпасов у бойцов в Часове Яре NYT: ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов и личного состава в Часове Яре

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины оказались в затруднительном положении в Часове Яре из-за нехватки боеприпасов и личного состава, передает The New York Times. По информации журналистов, российские войска при этом успешно продолжают наступление.

Из-за дефицита боеприпасов украинские солдаты вынуждены опираться на использование дронов, признал командир подразделения беспилотников 92-й штурмовой бригады ВСУ. Как говорится в статье, после взятия города под контроль ВС РФ смогу продвигаться дальше на Краматорском и Славянском направлениях.

При этом на Украине продолжают жаловаться на недостаточную поддержку Запада в вопросах передачи бронетехники и вооружения, добавили журналисты. Все это влияет на возможность ВСУ сопротивляться наступлению армии РФ, констатировали в издании.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что командование Вооруженных сил Украины отправляет на погибель под Харьков лучшие войска. Одновременно аналитик указал, что ВС России на данном направлении достигают сразу двух целей: создают буферную зону и перетягивают украинскую армию с юга.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации близ Кисловки Харьковской области. По его словам, интенсивные боестолкновения наблюдаются на Красноармейском и Кураховском направлениях в Донбассе.