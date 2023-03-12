Командир ВСУ не исключил попадания в Артемовский котел Командир ВСУ Ярославский: армия Украины может попасть в «котел» в Артемовске

Украинские войска могут быть окружены в Артемовске, заявил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский. Киевская армия рискует попасть в «котел» так же, как в Дебальцево в 2015 году, рассказал военный в эфире «Эспрессо ТВ».

Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику, — заявил украинский командир.

По словам Ярославского, в городе ведутся бои почти за каждый дом. А «горловина» пресловутого «котла», в котором могут оказаться ВСУ, составляет порядка четырех километров, заявил командир. Вэсэушник подчеркнул, что в этом заключается «особая опасность» для киевских подразделений.