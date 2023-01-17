Командир «Викинга» объяснил наплыв наемников на Украину РИА Новости: командир «Викинга» объяснил наплыв наемников дефицитом мобилизационного ресурса Киева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Командир группы «Викинг» Западного военного округа рассказал РИА Новости, что наплыв иностранных наемников связан с исчерпанием мобилизационного ресурса Украины. По его словам, на полигоны приезжает много людей, с которыми «официальная структура» подписывает контракт и выплачивает им деньги.

У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных «сотрудников», которые, в большинстве своем, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно. У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу, — сказал командир «Викинга».

Ранее он рассказал, что украинская пропаганда выставляет российских военных «глупыми» и «воющими в штыковую», чтобы заманить на свою сторону побольше наемников. Он добавил, что приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальной обстановкой на поле боя. По его словам, наемники недооценивают оснащение российских военных. Военный отметил, что наибольшее число иностранных наемников приезжают на Украину из Польши.