Командир украинского взвода признал невозможность победить армию России Командир подразделения «Кракен» Стрельников: у ВСУ нет возможности победить армию России

Фото: МО Украины

Пленный командир взвода украинского вооруженного формирования «Кракен» Дмитрий Стрельников заявил, что у Киева нет возможности победить армию России, передает РИА Новости. Он добавил, что в его роте не было хорошо подготовленных бойцов, как об этом сообщает украинское телевидение, а иностранным оружием пользоваться никто не умел.

Я не могу сказать, что то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, — это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию, — заявил он.

Командир боевого формирования подчеркнул, что кадровые военнослужащие в разы лучше подготовлены, чем те, кто был с ним в одной роте.

По словам Стрельникова, перед отправкой в зону боевых действий он с сослуживцами «прыгали через всякие препятствия около пяти дней», также учили показали, как разбирать и собирать автомат, а больше ничего. Комвзвода оценил подготовку на «два из пяти».

Ранее Минобороны России сообщило, что на Харьковском направлении после точечных ударов ВКС России, массовых потерь и дезертирства подразделение «Кракен» утратило боеспособность. В военном ведомстве добавили, что для срочного восполнения потерь командиры ВСУ безуспешно пытаются использовать жителей Харькова.