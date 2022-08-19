Командир ополчения Запорожья: оснащённость ВСУ снизилась в десятки раз Командир ополчения Запорожья Новиков: техническая оснащённость ВСУ упала в десятки раз

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Солдаты вооружённых сил Украины

На сегодняшний день техническая оснащённость ВСУ снизилась в десятки раз по сравнению с началом российской спецоперации, рассказал РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков. По его словам, ранее украинские войска были хорошо укомплектованы тепловизорами, беспилотниками и другими устройствами.

Командир ополченцев отметил, что БПЛА «прямо роями летали», иногда в поле зрения можно было насчитать до двух десятков аппаратов. По ночам украинские подразделения даже не выставляли часовых, вместо них работали тепловизионные камеры, в окопах ВСУ использовали беспроводную связь. В лесистой местности применялись фотоловушки и замаскированные видеокамеры.

Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать — в десятки раз, но оно тоже присутствует, — сказал собеседник агентства.

Ранее Новиков заявил, что Киев значительно занижает потери ВСУ. По его словам, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших и еще 300 тысяч человек получили ранения, которые не позволят им вернуться в строй.