Ополченцы в ДНР на своих позициях активно теснят противников, при этом у отступающих украинских военных остается возможность спастись бегством. Как рассказал РИА Новости командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба, смысла сдаваться бойцам ВСУ нет: для них пока оставляют открытые ходы, чтобы был шанс сбежать и скрыться.
Мы им оставили «форточку», чтобы они вышли. Поэтому какая-то часть, я думаю, оттуда выходит, но упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе или еще что-то — они, думаю, крышечка захлопнется, и они останутся там, — сказал командир батальона.
Как отметил ополченец, пока сдаются в основном те бойцы ВСУ, которых коллеги просто забыли и оставили на позициях. У остальных же есть возможность уйти, «по крайней мере пока».
Ранее Ахра Авидзба рассказал, что на передовой крайне редко замечают иностранных инструкторов. По его словам, у зарубежных бойцов есть подписанные документы, которые не позволяют им подойти ближе, чем за определенное количество километров к линии фронта. В основном такие наемники стараются подбить технику в тылу и активно снимают это на видео.