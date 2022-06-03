«Оставили форточку»: в ДНР заявили, что позволяют бойцам ВСУ сбегать Командир ополченцев Авидзба: отступающим украинским военным позволяют сбежать с линии фронта

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Ополченцы в ДНР на своих позициях активно теснят противников, при этом у отступающих украинских военных остается возможность спастись бегством. Как рассказал РИА Новости командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба, смысла сдаваться бойцам ВСУ нет: для них пока оставляют открытые ходы, чтобы был шанс сбежать и скрыться.

Мы им оставили «форточку», чтобы они вышли. Поэтому какая-то часть, я думаю, оттуда выходит, но упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе или еще что-то — они, думаю, крышечка захлопнется, и они останутся там, — сказал командир батальона.

Как отметил ополченец, пока сдаются в основном те бойцы ВСУ, которых коллеги просто забыли и оставили на позициях. У остальных же есть возможность уйти, «по крайней мере пока».

Ранее Ахра Авидзба рассказал, что на передовой крайне редко замечают иностранных инструкторов. По его словам, у зарубежных бойцов есть подписанные документы, которые не позволяют им подойти ближе, чем за определенное количество километров к линии фронта. В основном такие наемники стараются подбить технику в тылу и активно снимают это на видео.