Командир батальона «Спарта» опроверг вести о захвате Донецкого аэропорта

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Командир батальона «Спарта» Артем Жога, известный под позывным «Колыма», опроверг информацию о захвате Донецкого аэропорта. Видео с ним на фоне аэропорта опубликовал глава ДНР Денис Пушилин.

Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда... Аэропорт наш был, есть и будет, — сказал Жога.

Он добавил, что специально приехал к аэропорту с передовых позиций, чтобы опровергнуть эту информацию.

Ранее глава ДНР Денис Пушили рассказал о ситуации в Красном Лимане. Он назвал ее тяжелой, отметив, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин добавил, что Донбасс обязательно удастся отстоять.