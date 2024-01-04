Командир «Айдара» рассказал о судьбе военных ВСУ в случае победы РФ Командир роты «Айдара» Дикий: солдаты ВСУ сбегут в ЕС в случае победы России

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Солдаты украинской армии сбегут в страны ЕС в случае победы России в конфликте с Украиной, приводит издание «Страна.ua» мнение командира роты «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгения Дикого. По его словам, вооруженные подразделения ВСУ смогут интернироваться в Европе.

Вооруженное подразделение сможет организованно прорвать кордон, выйти в ЕС и там интернироваться, — сказал Дикий.

В качестве примера он привел солдат Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По словам Дикого, в 1947 году «последние недобитые подразделения» УПА прорвались через территорию Польши и остались жить в диаспоре.

Ранее Дикий заявил, что считает Москву победителем в конфликте на Украине, так как Киев воспринимает ситуацию в искаженном виде. Он добавил, что российская сторона не испытывает иллюзий и планомерно движется к цели.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ВСУ не достигли желаемых западными союзниками результатов в ходе боев с ВС РФ. Глава правительства добавила, что теперь Западу приходится отходить от первоначальных сценариев развития конфликта.