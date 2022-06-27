Командир «Ахмата»: ВСУ готовили подрыв химикатов на заводе «Азот»

Фото: Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Химический холдинг «Азот»

Солдаты ВСУ планировали подорвать цистерны с вредными химикатами на территории завода «Азот» под Северодонецком, сообщил один из командиров чеченского подразделения «Ахмат» по кличке Раф. Он участвовал в операции по зачистке предприятия, пишет РИА Новости. По словам чеченского бойца, украинские солдаты были оснащены противогазами и химзащитой на случай успешной детонации емкостей на заводе. Однако военным ВСУ просто не хватило времени для осуществления своего стратегического маневра.

Они были готовы к применению химических отравляющих веществ, каждое подразделение было оснащено противогазами, химической защитой. Из-за нашего решительного броска совместно с нашими союзными силами они просто не успели реализовать этот коварный план по подрыву химикатов, которые здесь находятся, — заявил Раф.

Ранее чеченский военнослужащий по прозвищу Кот рассказал, что бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с военными Народной милиции (НМ) ЛНР приступили к зачистке территории химического комбината «Азот» в Северодонецке. По его словам, в ходе операции на химпредприятии военные нашли схроны с иностранным оружием и боеприпасами. Кот посчитал, что это свидетельствует о подготовке к длительной обороне завода со стороны бойцов ВСУ.

До этого помощник Министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что наемники из Франции, Польши, Германии и Америки спасались бегством из Северодонецка, бросая вооружение. По его словам, все иностранные военные перешли в Лисичанск.