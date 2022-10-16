Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: ВСУ каждый день теряют до 500 человек

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что ежедневно потери ВСУ по всей линии фронта составляют порядка 500 человек. По его словам, тела погибших украинских военных остаются на передовой, их никто не забирает.

Если взять общую часть линии протяженности фронта на 100 км, то, действительно, они, получается, даже у нас несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении. Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона [теряет] до 500 человек, это однозначно, — сказал Алаудинов.

Он предположил, что украинская армия умышленно не забирает тела своих погибших, чтобы не отчитываться о потерях и скрыть их истинные масштабы от населения.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские войска смогли продвинуться вперед в так называемой серой зоне, но при этом понесли значительные потери. Точных данных он не привел, но заявил, что ВКС России «утюжили» и убивали очень большое количество солдат противника.

В сентябре The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины понесли огромные потери на южном направлении. По словам источника газеты, во время штурма его подразделение потеряло за два часа 50 человек. Другой военный рассказал, что при попытке взять село, занятое российской армией, ВСУ потеряли сотни человек.