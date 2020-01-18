https://static.news.ru/photo/fb966368-39f4-11ea-b34b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini/www.imago-images.de/Global Look Press

Протестующие против политики властей ФРГ в области сельского хозяйства фермеры провели колонну сельхозтехники через центр Берлина. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент акция протеста ещё продолжается. В центре Берлина начался митинг. Собравшиеся машут зелёными флагами и демонстрируют плакаты, призывающие правительство поддержать аграрную промышленность и защитить экологию. Участники протестной акции заявляют, что правительство Германии ответственно за закрытие 130 тысяч фермерских хозяйств с 2005 года.

Организаторы заявили, что в митинге примут участие не менее 15 тысяч человек. 150 тракторов прибыли в столицу ФРГ из федеральной земли Бранденбург. Утром 18 января протестующие передали ноту представителям правительств более чем 70 стран, которые собрались в Берлине для участия в глобальном форуме питания и агрокультуры (GFFA).

Во Франции также продолжаются протесты, вызванные неоднозначной пенсионной реформой. Как ранее передавал NEWS.ru, французский президент Эммануэль Макрон был вынужден эвакуироваться из театра, не досмотрев представление, так как туда пытались ворваться протестующие.