Коломойского заподозрили в заказе убийства адвоката зятя Кучмы «Украинские новости»: Коломойский мог заказать адвоката миллиардера Пинчука

Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Игорь Коломойский

Олигарха Игоря Коломойского подозревают в организации заказного убийства адвоката миллиардера и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука, пишут «Украинские новости» со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, в 2003 году он привлек к расправе участников одной из банд, контролировать операцию должен был его личный охранник.

Отмечается, что злоумышленники напали и избили другого человека. Осознав ошибку, они начали следить за адвокатом и предприняли попытку убийства, но не смогли довести преступление до конца «по независящим от них обстоятельствам».

По информации издания «Страна.ua», Коломойский мог заказать адвоката Сергея Карпенко, отказавшегося выполнять требования олигарха по делу вокруг предприятия «Днепрспецсталь». Уточняется, что дело было возбуждено в 2005 году, но не было доведено до конца.

Офис генерального прокурора Украины в мае обвинил Коломойского в организации другого заказного убийства. По версии следствия, бизнесмен из мести назначил ликвидацию директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров.

Суд на Украине 13 июня одобрил перевод Коломойского в медучреждение за пределами следственного изолятора СБУ. О причинах госпитализации олигарха за пределами СИЗО не сообщается.