Коломойского внесли в российский список экстремистов и террористов

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Игорь Коломойский

Украинского олигарха Игоря Коломойского внесли в российский реестр экстремистов и террористов, следует из соответствующего документа Росфинмониторинга. Также в список попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков и бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук.

В реестр также внесены украинские политики — депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и Олег Ляшко, а также основатель террористического формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий.

В отношении Коломойского на Украине возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве и незаконном приобретении и управлении имуществом.

В 2022 году в украинских СМИ стала появляться информация о том, что бизнесмена лишили украинского гражданства. Позже советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что в материалах уголовного дела он фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. 2 октября Шевченковский районный суд Киева, выбирая меру пресечения Коломойскому, признал за ним украинское гражданство.

В августе Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов анархиста Азата Мифтахова. До этого его приговорили к шести годам лишения свободы по делу о нападении на офис партии «Единая Россия». По версии следствия, он и его соратники разбили окно в офис партии и закинули внутрь дымовую шашку. Сам осужденный отрицает свою вину и утверждает, что следователи получили от него показания с помощью пыток.