Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призывал объявить на Украине дефолт и отказаться от помощи «кровопийц» из МВФ. Подобный шаг считает «честным заявлением о своей неплатёжеспособности» и «первым этапом очищения и выздоровления».
Подобную стратегию предприниматель обсуждал, по его словам, осенью прошлого года с тогда ещё будущим президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
Он (Зеленский — ред.) понимает это. Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась Петина (Петра Порошенко, бывшего президента Украины — ред.) свита, а он (Зеленский — ред) потом как Порошенко может остаться, — вспомнил Коломойский.