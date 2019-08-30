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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призывал объявить на Украине дефолт и отказаться от помощи «кровопийц» из МВФ. Подобный шаг считает «честным заявлением о своей неплатёжеспособности» и «первым этапом очищения и выздоровления».

Подобную стратегию предприниматель обсуждал, по его словам, осенью прошлого года с тогда ещё будущим президентом Незалежной Владимиром Зеленским.