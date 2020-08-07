Коломойский отверг обвинения Минюста США в хищении денег Приватбанка

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не похищал деньги из Приватбанка и их отмывании в США. По его словам, инвестированные в этой стране деньги получил полностью законным путем.

Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах от сделки с Evraz и из доходов от другого бизнеса, которые хранил в Приватбанке, — подчеркнул предприниматель.

По версии прокуратуры США, Коломойский и его бывший акционер Геннадий Боголюбов получали фиктивные займы и кредитные линии в Приватбанке с 2008 по 2016 года. Таким способом они присвоили и растратили «миллиарды долларов». Бизнесмены выводили денежные средства через сеть фиктивных фирм и отделения Приватбанка на Кипре.

Коломойский отвергает все обвинения Минюста США, сообщает издание «Украинская правда».

Коломойский лишился «Приватбанка» в 2016 году, когда правительство национализировало банк. 100% владельцем акций стал Минфин. Поводом для национализации стало выведение бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

В апреле 2019 года суд Киева признал национализацию банка незаконным. Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал это решение.

NEWS.ru писал, что Коломойский назвал закон о выводе с рынка неплатёжеспособных банков антиукраинским. По его словам, это стало «торговлей суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих».