https://static.news.ru/photo/99689836-3ac7-11ea-8f70-fa163e074e61_660.jpg Фото: royalmint.com

Частный коллекционер приобрёл редкую монету с изображением британского короля Эдуарда VIII за 1 млн фунтов стерлингов.

Соверен Эдуарда VIII существует всего в шести экземплярах, четыре из которых находятся в различных музеях. Дело в том, что это была только пробная партия, отчеканенная британским Королевским монетным двором в 1936 году. В 1937 году Эдуард отрёкся от престола ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон. В результате монета так и не появилась в обращении.

Кроме того, у неё есть ещё одна особенность – при разработке дизайна соверена король нарушил традицию, согласно которой на монетах, выпускаемых новым монархом, его изображение должно смотреть в противоположную сторону, чем у предшественника. Эдуард же настоял на том, чтобы его изобразили также как и отца, Георга V, поскольку он предпочитал левый профиль, сообщает CNN.

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