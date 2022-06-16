Коллега Зеленского назвал причину, по которой не пойдет воевать на фронт Актер Кошевой заявил, что не пойдет воевать на фронт из-за своей бесполезности

Фото: Максим Стоялов/wikipedia.org

Владимир Зеленский и Евгений (слева направо)Кошевой

Актер Евгений Кошевой заявил, что не пойдет воевать на фронт, так как его в первый же день убьет снайпер. Коллега президента Украины Владимира Зеленского по студии «Квартал-95» считает себя абсолютно бесполезным в рамках вооруженного конфликта Киева и Москвы, пишет «ФедералПресс».

В первый же день меня ловит снайпер и стреляет, — предсказал Кошевой.

По его мнению, гибель актера только послужит темой для обсуждения среди хейтеров Кошевого. Коллега Зеленского считает, что будет более полезным вне зоны ведения боевых действий.

Ранее актер Евгений Миронов посетил Мариуполь. Он рассказал, что посещение города было одним из самых тяжелых моментов в его жизни. В ходе визита Миронов также встретился с труппой Донецкого академического областного драматического театра. Актер также отметил, что он приезжал в город по собственной инициативе.

3 мая город посетил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев. В Мариуполе его сопровождал Денис Пушилин.