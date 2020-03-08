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Некоторых российских туристов пришлось отправить в Италию, несмотря на рекомендацию правительства приостановить продажи путёвок. Это связано с тем, что люди не пожелали отказываться от путешествия, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Были коллизии с гражданами, которые не хотели срывать отдых, и их пришлось отправить, — цитирует его РБК. Вместе с тем, он уточнил, что количество новых приобретённых в Италию туров «стремится...