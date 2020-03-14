https://static.news.ru/photo/092f5362-66d3-11ea-9046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

Подтверждённых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Австрии в течение дня 15 марта стало больше на 60. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ещё утром ведомство сообщало о 800 заражённых, однако уже во второй половине дня обновило информацию: сейчас случаев заражения 860. Минздрав Австрии отчитывается о ситуации с заболеваемостью в стране дважды в сутки — в 8:00 и в 15:00 по местному времени (10:00 и 17:00 мск).

По данным РИА Новости, за сутки — с 14 по 15 марта — в республике отмечен максимальный рост числа инфицированных: на 205 человек.

При этом, как отмечается, с начала эпидемии шесть человек уже выздоровели. Зафиксирована одна смерть — 12 марта в Вене скончался пожилой мужчина, который незадолго до этого побывал в Италии и имел другие болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что Вена закрывает авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса. 14 марта 2020 года Министерство иностранных дел Австрии сообщило, что все посольства и консульства государства прекратили выдачу шенгенских виз.