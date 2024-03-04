Колхозники восстали против НАТО: к чему приведут протесты фермеров

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фермерские протесты в Польше

Ситуация на границе Польше и Украины, где протестуют фермеры, вышла за пределы морали, заявил Владимир Зеленский. Он призвал Варшаву найти совместное решение. При этом президент Польши Анджей Дуда протестующих аграриев поддержал. Тем временем фермеры бастуют и в других странах ЕС, например в Германии и Франции. Как их протесты скажутся на отношениях Украины с ЕС и приведут ли они к глубокому кризису в странах НАТО — в материале NEWS.ru.

Как протестуют польские фермеры

О том, что ситуация на польско-украинской границе, где продолжается забастовка фермеров, «вышла за пределы экономики и морали», президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, опубликованном 3 марта в его Telegram-канале. По словам политика, Киеву и Варшаве нужно найти совместное решение. Он также заявил, что Польше не следует использовать проблемы Украины «во внутренней политической борьбе» «Впрочем, мы пройдем и это», — сказал Зеленский.

При этом президент Польши Анджей Дуда протестующих поддержал. «О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы», — приводит его слова РИА «Новости».

Польские фермеры протестуют уже несколько недель. Они блокируют дороги, автострады и автомагистрали. По данным Госпогранслужбы Украины, на польско-украинской границе протестующие перекрыли все шесть пунктов пропуска, сообщает ТАСС. В очереди зафиксировали более 2400 фур, сообщал глава ведомства Андрей Демченко. Кроме того, в конце февраля глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из вагонов железнодорожного состава, следовавшего в порт польского города Гданьска, высыпали 160 тонн украинского зерна.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Чем недовольны польские фермеры

Причиной недовольства аграриев стала отмена квот на импорт украинского зерна и другого продовольствия в страны ЕС. Эта мера действует с 2022 года, в феврале 2024-го Еврокомиссия анонсировала ее продление. Фермеры также настаивают на выходе Польши из программы «Зеленый курс», предполагающей достижение в странах ЕС к 2050 году углеродной нейтральности.

«В Польше наблюдается удивительное для ЕС изменение общественного сознания. Если везде в Европе против Украины протестуют фермеры, потому что она затопила Евросоюз зерном, то в Польше ненависть к этой стране объединяет и село, и город. Все теперь ненавидят Украину», — сказал NEWS.ru экономист Василий Колташов.

По его словам, эта ненависть усиливается и потому, что «польские парни должны погибать за Бандеру». Колташов подчеркнул, что в целом польское общество намерено защищать свои позиции.

«Даже польский националистический проект обещает быть неинтересным обществу этой страны, потому что обещает быть разорительным. Предположим, Польша забирает Западную Украину и, допустим, крупные компании будут там производить зерно. Это начнет разорять польских фермеров, потому что западноукраинское зерно пойдет на рынок страны», — сказал эксперт.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Фермерские протесты в Польше

Почему Украина не сможет теперь вступить в ЕС

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский напомнил, что украинские аграрии могут использовать технологии, запрещенные в Евросоюзе. Таким образом, речь идет о недобросовестной конкуренции.

«Себестоимость украинского зерна ниже европейского, поэтому будет давить на рынки ЕС. Речь также идет и о животноводческой продукции, к которой требования на Украине и в ЕС разнятся. Польские власти вынуждены считаться с фермерами, поскольку, с учетом их семей, это огромное количество избирателей», — пояснил депутат NEWS.ru.

В целом ситуация на польско-украинской границе показала всей Европе, что принятие Украины в ЕС станет большой социальной проблемой для стран сообщества, считает Лисовский. «Я думаю, что это будет один из решающих факторов, почему Украина не войдет в Евросоюз», — добавил Лисовский.

«Конфетно-букетный период прошел»

Как отметил депутат Госдумы Александр Толмачев, украинцам, «не просто постоянно сосущим деньги из Евросоюза, но еще и требующим преференций, в Европе рады все меньше». По его мнению, местным политикам придется учитывать, что лишь немногие избиратели готовы «платить за авантюры своих вождей».

«Этот кризис сконструированный — европейцы готовятся к своим выборам и, как всегда, готовы поставить конъюнктурные шкурные интересы выше долгосрочных целей своих народов», — сказал парламентарий NEWS.ru.

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отметил депутат, Польша уже не сильно скрывает, что при определенных раскладах рассчитывает на части украинской территории. Он полагает, что «в этом разрезе очаги агрессии могут быть подмогой сторонникам „Великой Польши“».

«У Киева и Варшавы давно прошел конфетно-букетный период и началась „бытовуха“. Руководители Украины думали, что, когда они попадут в Европу, их будут во всем поддерживать и на этом закончатся все проблемы. Вышло ровно наоборот. Там, где мы очень многое прощали, европейцы выкручивают руки и отнимают последнее», — сказал Толмачев.

Почему бастуют фермеры Германии и Франции

Возмущение фермеров охватило не только Польшу, но и другие страны Европы. Например, в Германии они протестуют еще с конца прошлого года. Причиной стало предложение властей сократить закупки сельскохозяйственной техники и отменить скидки на дизельное топливо. Так они рассчитывали закрыть образовавшуюся «дыру» в бюджете на 2024 год, писал «Коммерсант». После начала протестов власти были вынуждены пойти на поэтапное сокращение субсидий. Но это сельхозтоваропроизводителей не устроило — 4 января они пытались блокировать паром, на борту которого находился вице-канцлер, министр по делам экономики Роберт Хабек.

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Фермерские протесты в Германии

Во Франции массовые акции протестов фермеров продолжаются с января. Поводами стали повышение стоимости дизельного топлива, падение доходов из-за импорта украинского зерна и бюрократические сложности. В конце месяца их тракторы блокировали часть трассы А6 — одной из главных магистралей, соединяющих юг Франции с Парижем.

«Мы способны производить продовольствие во Франции, но мы покупаем продукты за границей, где используют запрещенные у нас в стране пестициды, притом что французская сельскохозяйственная отрасль — одна из самых здоровых», — говорил один из лидеров акции Жером Бэйл.

В конце февраля в Париже состоялась сельскохозяйственная выставка, которую посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Планировалось, что он проведет «большие дебаты» с аграриями. На выставке подготовили соответствующую площадку, но профсоюзы говорить с президентом не захотели. При этом фермеры ворвались в помещение, где находился глава Франции, и выкрикивали требования отправить его в отставку.

По словам Колташова, дешевое продовольствие с Украины не выгодно европейским фермерам в целом. При этом Брюссель использует этот механизм для ограничения инфляции. Если говорить о Евросоюзе в целом, то там наблюдается пробуждение активности в сельских районах, но не в городе, подчеркнул эксперт. «В городе такой зрелости мы не наблюдаем, поскольку инфляция ослаблена. В связи с этим мы пока не должны торопиться с выводами, что протесты фермеров перерастут в протесты горожан», — сказал эксперт.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Фермерские протесты во Франции

«Деградация ЕС»

По мнению Лисовского, протесты фермеров не приведут к кризису в отношениях между странами НАТО. Он также полагает, что ЕС сможет найти деньги на выплату субсидий аграриям. «Более того, европейцы, по сути, пользуются российскими деньгами, которые лежат на их счетах. И мы не можем проверить, деньги ушли со счетов или они остались», — добавил законодатель.

Фермерский кризис — один из видимых признаков глубокой системной деградации Евросоюза, его системы хозяйствования и управления, сказал в свою очередь Толмачев. По мнению парламентария, Украина — «просто повод, который ускоряет неизбежные после 2022 года процессы разложения».

«Конечно, эта ситуация много говорит и о самих европейцах. Они дают Украине кредиты и параллельно душат те немногие отрасли экономики, которые еще не до конца разворовали с распада СССР. Понятно, что у ЕС и самих много проблем, особенно с фермерами, но думать на перспективу тоже нужно», — заключил он.

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