«Кольцо сжимается»: ветеран разведки заявил об окружении ВСУ в Артемовске Военный эксперт Матвийчук: гарнизон ВСУ окружен, взятие Артемовска не за горами

Фото: МО РФ

Кольцо вокруг Артемовска сжимается, по имеющимся данным, перерезана последняя дорога, по которой осуществлялось снабжение находящегося в городе гарнизона ВСУ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук. По его мнению, город в скором времени перейдет под контроль российских войск.

Украинский гарнизон полностью окружен и лишен возможности подвоза продовольствия и боеприпасов, отметил эксперт. Он предположил, что ВСУ начнут подтягивать резервы для деблокирования и снабжения гарнизона всем необходимым.

Но в сложившейся ситуации, любое поползновение со стороны ВСУ, моментально обернется попаданием под наши авиационные и артиллерийские удары. Так что, взятие Артемовска не за горами, — сказал Матвийчук.

Ранее командир взвода группы «Вагнер» рассказал, что российским войскам осталось пройти до центра Артемовска менее двух километров. По его словам, ВСУ еще держат оборону, однако украинские солдаты падают духом и постепенно отступают. Он добавил, что украинские солдаты не хотят воевать, но командиры отправляют их в бой, угрожая тюрьмой.