Когда закончится СВО: какой прогноз дали Дерипаска, Кадыров, Буданов, Трамп

Фото: МО РФ

Конфликт на Украине не закончится раньше 2025 года, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. Когда закончится СВО, что об этом говорил глава Чечни Рамзан Кадыров, как оценивает сроки завершения конфликта украинская разведка и какой способ завершить конфликт предложил Трамп-младший?

Что сказал Дерипаска

В своем Telegram-канале бизнесмен написал об открытии Всемирного экономического форума в Давосе. Он выразил сожаление, что на форуме не будет российской делегации, которая могла бы провести встречу с высокопоставленными представителями США.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 2025-го [года] ждать и не придется», — написал бизнесмен.

Таким образом Дерипаска озвучил собственный прогноз сроков завершения СВО. В марте 2022 года он также утверждал, что Россию ждут «три года жесточайшего кризиса».

Когда обещал окончание СВО Кадыров

В декабре глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что СВО может завершиться весной или летом 2024 года. По его словам, ВСУ вскоре исчерпают все возможности оказывать сопротивление.

«Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, в июне или июле <...>. Уже исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов не хватает, денежных тоже, с оружием у них (ВСУ. — NEWS.ru) проблемы», — заявил Кадыров в прямом эфире в Telegram.

Ранее глава Чечни уже давал свой прогноз по завершению спецоперации: в феврале 2023 года Кадыров в интервью заявил, что конфликт закончится до конца года и «Запад встанет на колени».

Фото: МО РФ

Что сказал Буданов о планах России

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов сделал косвенное предположение о сроках завершения СВО в ходе дискуссионной панели «2024: вызовы и решения». По его словам, у России нет планов продолжать спецоперацию в 2025 году, поскольку она обходится стране слишком дорого.

«Возможно, это немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие деньги, а они — за свои. И свои деньги они считают, хотя и кажется, что нет», — заявил украинский разведчик.

Как сын Трампа предложил закончить конфликт

Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший в соцсетях предложил простой способ прекратить конфликт на Украине.

«Надо прекратить финансирование. Это единственный способ усадить их (украинцев. — NEWS.ru) за стол переговоров. Потому что пока мы буквально создаем класс олигархов-миллиардеров на Украине деньгами, которые они вытягивают [из военной помощи] — будь то Зеленский или кто-то другой, — они будут посылать молодых людей погибать как пушечное мясо на фронте, потому что им совершенно наплевать. <...> Это совершенно очевидно: ничего не поменяется до тех пор, пока туда продолжают течь деньги», — объявил Трамп-младший в ток-шоу.

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