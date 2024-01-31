Коц об экс-командире «Айдара», который «гонит побратимов на пулеметы» Коц: экс-командир «Айдара» Дикий грозит уклонистам кулаком

Фото: МО Украины

Бывший командир батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Дикий, назвавший уклонистов «испуганными крысами», грозит украинцам кулаком, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, подобные батальоны именно для того и создавались, чтобы «гнать побратимов штыками под задницу на русские пулеметы и искоренять инакомыслие в тылу».

Эти наиболее идеологически подкованные подразделения — не что иное, как гибрид заградотрядов и испанской инквизиции для выявления и наказания нелояльных, — пояснил журналист.

Коц объяснил такое отношение руководства к своим же согражданам тем, что в стране существует разделение на «истинных арийцев» и «пушечное мясо». Журналист описал это убеждение оруэлловской цитатой: «Все животные равны, но некоторые равнее».

Дикий ранее в интервью украинскому «Новинарня» заявил, что готов «зачистить» уклонистов, избегающих мобилизации на Украине. Он назвал таких людей «испуганными крысами» и добавил, что скоро «они доиграются».

«Айдар» существует с 2014 года, с тех пор из добровольческого подразделения он превратился в штурмовой батальон ВСУ. В 2014–2015 годах международные организации неоднократно обвиняли его бойцов в военных преступлениях.

До этого Коц написал, что обмен пленными, состоявшийся между Россией и Украиной, является очередным свидетельством того, что Киев причастен к крушению российского военного самолета Ил-76 под Белгородом. По его словам, в ином случае украинское руководство не согласилось бы провести обмен.