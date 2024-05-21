Коц: Киев готовится «поставить под ружье» женщин-врачей Коц прокомментировал запрет женщинам-врачам на Украине устраиваться на работу

Запрет женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учет в военкомат на Украине показывает, что Киев продолжает готовиться к грядущей мобилизации женщин, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. При этом вопрос, будет ли украинское государство заботиться о детях этих женщин, является риторическим, отметил он.

Киев продолжает стелить соломку под грядущую мобилизацию женщин, постепенно готовя общественное мнение к необходимости поставить слабый пол под ружье <...> Риторический вопрос: а о детях государство позаботится? — написал военкор.

Он уточнил, что женщин-медиков обязали становиться на военный учет, в противном случае их будет запрещено принимать на работу. Кроме того, работодатели будут обязаны сообщить в военкомат о своих сотрудниках-женщинах, не состоящих на учете и имеющих образование в области медицины или фармацевтики.

Ранее Александр Коц заявил, что наступление Вооруженных сил России в Харьковской области позволит армии продвинуться и на других направлениях спецоперации. По его словам, в связи с активной переброской сил украинских войск на данный участок, у ВСУ может возникнуть их нехватка на других направлениях.