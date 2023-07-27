Коц: ВСУ затыкают дыры спецназом

Фото: ССО Украины

ВСУ приходится затыкать дыры в ходе контрнаступления бойцами спецназа, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он приводит слова украинского военного в интервью Finacial Time, где тот сообщает о жестком сопротивлении со стороны России. Также он рассказал, что многие неопытные военнослужащие были не подготовлены к сложному штурму, несмотря на то, что прошли западную подготовку.

Нас должно быть от четырех до восьми человек, которые занимаются разведкой и операциями в тылу врага. Но нам говорят: «Теперь вы должны драться, как и все остальные», — рассказал украинский военный.

Также стало известно, что ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на Южном направлении. По информации Financial Times, эти маневры было выполнены тайно.

До этого появилась информация, что в ходе контрнаступления ВСУ была потеряна почти пятая часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Вооруженные силы Украины переживают серьезный кризис укомплектованности, который усугубляется многочисленными случаями сдачи солдат в плен. Он объяснил такую тенденцию впечатляющей сдержанностью президента России Владимира Путина.