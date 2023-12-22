Коц: Украина собирается омолодить принудительную мобилизацию

Фото: Офис Президента Украины

Украина собирается омолодить принудительную мобилизацию, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он отмечает, что в стране готовятся опустить призывной возраст с 27 до 25 лет и ввести в вузы базовую военную подготовку.

Украина собирается омолодить принудительную мобилизацию. <...> Опубликован новый законопроект по мобилизации. Основное изменение — возрастной ценз. Его опускают с 27 до 25 лет. Также водится базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев для всех граждан 18-25 лет при всех учебных заведениях, — пишет журналист.

Он видит в это намек на то, что при необходимости возраст мобилизации может быть снижен максимально. При этом напоминает, что выезд из страны уже запрещен украинцам от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поддержал новый законопроект о мобилизации, однако выступил против некоторых предложений. Среди них, в частности, привлечения на службу женщин. Также ему не понравились прописанные сроки ротации и увольнения мобилизованных. Вместе с этим главком предложил убрать из проекта нормы, предоставляющие основания для увольнения инвалидов 2-й группы.