Коц: российские дипломаты развалили «истребительную» сделку Украины

Фото: МО Украины

Российские дипломаты развалили «истребительную» сделку Украины, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Европа не спешит собирать украинских беженцев для отправки в зону боевых действий, не спешит отправлять на подмогу Киеву своих солдат и военных НАТО. При этом в Минобороны Украины заявили, что доберут необходимое число солдат для пополнения своих вооруженных сил любым возможным способом.

Российские дипломаты развалили «истребительную» сделку Украины. В Минобороны Украины официально заявили, что доберут необходимое число солдат для пополнения ВСУ любым возможным способом. Способов осталось откровенно немного. Мужики попрятались по домам, потому что потенциальных водителей «Леопардов» отлавливают на улицах как бродячих псов, — пишет журналист.

Коц сомневается, что киевские власти вручат повестки народным депутатам, их сыновьям, сотрудникам военкоматов, «столичным мажорам и интернет-троллям на зарплате у ЦИПСО». Да и студентов вузов пока не призывают, так как молодежь, пишет военкор, Киев еще жалеет.

Но возможностей для маневра остается все меньше и меньше, — констатирует он.

Ранее глава «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас обвинил Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ. По его словам, Киев нашел покупателя за рубежом, после чего письмо о соглашении «попало в руки россиян».