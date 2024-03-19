Коц раскрыл, как решение изъять российские активы отразится на Евросоюзе Коц: банки ЕС могут потерять клиентов из-за решения изъять российские активы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Предложение главы европейский дипломатии Жозепа Борреля изъять 90% доходов с заблокированных российских активов и направить их на покупку вооружения для ВСУ уничтожит банковскую систему Евросоюза, поделился мнением военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, европейские банки рискуют потерять потенциальных клиентов. Журналист также предположил, что страны блока могут поделить между собой изъятые средства.

Евросоюз поделит украденные у России деньги? <...> Отказавшись от дешевых российских ресурсов, Европа угробила свою промышленность. Теперь гробит свою банковскую систему. Потенциальные клиенты европейских банков ведь тоже это все наблюдают. И теперь сто раз подумают, отдавать ли им свои деньги на хранение, — написал он.

Ранее стало известно, что Боррель намерен выступить с предложением к странам ЕС изъять заблокированные российские активы. По его плану, 90% доходов будут направлены на закупку вооружения для ВСУ, а оставшиеся 10% — переведены в бюджет Евросоюза для наращивания украинской оборонной промышленности. Предполагается, что предложение будет официально внесено 20 марта.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что европейские правительства будут и дальше снабжать Украину вооружением. По его словам, с этой целью страны ЕС намерены расширить программу закупки оружия на мировых рынках. При этом канцлер подчеркнул, что для закупки вооружения будут использоваться доходы от замороженных российских активов.