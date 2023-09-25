Коц предположил, почему Запад устал от Украины Военкор Коц: Украина с остервенением вгрызается в кормящую ее руку

Фото: Senior Master Sgt. Vicky Spesard/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последние недели Украина выглядит капризным ребенком, который начал напоминать «хабалистого торгаша на рынке», пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Украина хамит и угрожает своим союзникам, поэтому, считает он, на Западе растет недовольство Киевом.

В последние недели растет недовольство своим капризным ребенком, который начал напоминать хабалистого торгаша на рынке, орущего на покупателя-интеллигента, пришедшего предъявить за просроченный товар, — пишет Коц.

По словам журналиста, украинский истеблишмент охватила «эпидемия звездной болезни». Этим он объясняет «хамские выпады и угрозы в адрес своих же благодетелей».

Такая типичная болезнь туземцев из глухих колоний: когда тебя выгуливают на светских раутах, подливая дорогое шампанское, создается впечатление, что тебя приняли в новый дивный мир, где можно вести себя «по-взрослому». Отсюда хамские выпады и угрозы в адрес своих же благодетелей — Украина с остервенением вгрызается в кормящую ее руку. А это не может пройти бесследно, — пишет военкор.

Ранее Коц прокомментировал новости о том, что 25 тысяч россиян донатят на Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, это число — всего лишь 0,016% от всего населения страны, что равно «статистической погрешности».