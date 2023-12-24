Коц: месть за Крынки не заставила себя долго ждать Коц назвал «местью за Крынки» уничтожение четырех украинских самолетов

Фото: Henellxsy/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

Су-27

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал местью за Крынки уничтожение четырех украинских самолетов, о котором сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ 24 декабря. При этом он заявил, что для российской стороны сбитые самолеты — это рутинное дело, а для Киева — событие года.

Месть за Крынки не заставила себя долго ждать. <...> Показательно, кстати, что для нас уничтожение самолетов противника — это рутина фронтовых сводок. А для них — событие года, — пишет журналист.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что 22 декабря Вооруженным силам Украины удалось сбить три российских военных самолета Су-34 у Крынок в Херсонской области. По данным канала «Два майора», летчики неделями выполняли задачи по схожему маршруту. В этот раз противник подготовил засаду и применил средства ПВО. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

В воскресенье, 24 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении за минувшие сутки четырех самолетов: три Су-27 и один Су-24 Воздушных сил Украины. Их сбили средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

Также российские силы нанесли удары по военным аэродромам Староконстантинов в Хмельницкой области, Канатово в Кировоградской области и Днепр. Вместе с этим уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.