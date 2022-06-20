Коалиция Макрона выиграла второй тур выборов в парламент Франции МВД Франции: коалиция Макрона выиграла второй тур выборов с 38,57% голосов

Фото: IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press

Эммануэль Макрон

МВД Франции заявило о победе коалиции главы Пятой республики Эммануэля Макрона «Вместе!» во втором туре парламентских выборов. После обработки всех бюллетеней она набрала 38,57% голосов, сообщается ведомством.

Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона смог собрать 31,6%, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 17,3%, а «Республиканцы» — 6,98%.

Такие итоги голосования французов не позволили коалиции Макрона получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании. Ей достанется только 245 мест из 577. Остальные места получат Nupes (131 место), «Национальное объединение» (89) и «Республиканцы» (61).

Ранее стало известно, что глава левой коалиции Жан-Люк Меланшон заявил: предварительные итоги парламентских выборов во Франции говорят о провале политики Эммануэля Макрона. По его словам, сторонники Макрона завели страну в тупик.