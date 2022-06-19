Коалиция Макрона не собрала абсолютное большинство мест в Нацсобрании BFMTV: коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Нацсобрании Франции

Фото: IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Ни один французский политический блок, включая коалицию президента Эммануэля Макрона «Вместе!», не получил абсолютного большинства мест в Национальном собрании страны, сообщает BFMTV со ссылкой на предварительные подсчеты голосов второго тура парламентских выборов. По данным канала, лидирует коалиция главы государства: ожидается, что она получит от 205 до 235 мандатов в нижнюю палату парламента.

Француженки и французы в это воскресенье выбирали 577 депутатов. Коалиция «Вместе!» Эммануэля Макрона побеждает, но без абсолютного большинства, в то время как Nupes («Новый народный экологический и социальный союз». — NEWS.ru) Жан-Люка Меланшона станет главной оппозиционной силой страны, — передает источник.

Блок Жан-Люка Меланшона, ранее занявшего третье место на президентских выборах, получит от 170 до 190 мест в нижней палате. Коалиция же главного конкурента Макрона на президентских выборах Марин Ле Пен получит от 75 до 95 мандатов, что в 10 раз больше, чем на прошедшем голосовании. Канал уже нарек это событие «историческим прорывом», поскольку это позволит «Национальному объединению» впервые за многие годы собрать собственную фракцию в Нацсобрании.

Для провозглашения абсолютного большинства необходимо получить как минимум 289 мест.

Первый тур парламентских выборов выиграла коалиция президента, набрав 25,71% голосов избирателей и обойдя объединение Меланшона всего лишь на 0,1%. Третье место также осталось за «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 18,74%.