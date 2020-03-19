Результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у 62-летнего правителя Монако Альбера II. Сейчас князь изолирован в своём дворце, но продолжает работать. Об этом сообщили во дворце.
Как
Уточняется, что тест на COVID-19 монарх прошёл в начале недели.
По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.
Как писал NEWS.ru, в Якутии подтвердился первый случай заражения коронавирусом, анализы генерального директора ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Андрея Коробова дали положительный результат.
Добавьте наши новости в избранные источники