https://static.news.ru/photo/c7c7f148-69f9-11ea-81ed-fa163e6e4271_660.jpg Фото: unesco.org

Результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у 62-летнего правителя Монако Альбера II. Сейчас князь изолирован в своём дворце, но продолжает работать. Об этом сообщили во дворце.

Как пишет Le Figaro, ссылаясь на заявление княжеской пресс-службы, состояние здоровья Альбера II на данный момент опасений не вызывает.

Уточняется, что тест на COVID-19 монарх прошёл в начале недели.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, в Якутии подтвердился первый случай заражения коронавирусом, анализы генерального директора ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Андрея Коробова дали положительный результат.