Ключевой член ЕК выступил против продления полномочий фон дер Ляйен Член ЕК Бретон выступил против продления полномочий фон дер Ляйен

Фото: Rabea Gruber/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Целесообразность продления полномочий Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на второй срок вызывает вопросы, написал в Twitter (X) один из ключевых членов ЕК, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, несмотря на свои качества, она проиграла в голосовании своей собственной партии.

Урсула фон дер Ляйен проиграла в голосовании своей собственной партии. Настоящий вопрос теперь состоит в том, можно ли перепоручить управление Европой Европейской народной партии еще на пять лет? Сама ЕНП, похоже, не верит в своего кандидата, — написал Бретон.

До этого сообщалось, что переназначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии также висит на волоске: одновременно с растущим давлением на ЕС извне ослабевает поддержка и внутри блока. При этом к числу новых вызовов для ЕС относятся трудности оказания Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта.

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли считает, что ответственность за разжигание конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС лежит на главе Еврокомиссии. По ее словам, именно деятельность фон дер Ляйен привела к геноциду и боевым действиям в секторе Газа. Выступая с трибуны, Дейли закончила свою речь, назвав главу ЕК «фрау Геноцид».