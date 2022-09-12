Несколько украинских пограничников, отказавшихся воевать за киевский режим и покинувших страну, объяснили РИА Новости свое решение. По их словам, Киев действует террористическими методами. Один из них назвал нынешние власти страны «клоунскими политиками».
Я не поддержал киевский режим и не пошел на войну. Потому что я не поддерживаю самого президента Зеленского и его власть, это клоунские политики, — сказал один из военных.
Другой экс-пограничник подчеркнул, что Киев не считает украинцев за людей. По его словам, правительство не жалеет граждан и только нагоняет страх.
Они людей не жалеют. Они страха больше нагоняют, украинцев они за людей не считают, — сказал он.
Еще один боец подтвердил, что ВСУ терроризируют местное население и используют его, как живой щит. Он добавил, что самих военных власти используют, как пушечное мясо.
Видно на данный момент, что я был прав, потому что они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо, — сказал он.
Ранее военнослужащие трех подразделений ВСУ отказались выполнять приказ командования о наступлении. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, украинские военные самовольно покидают позиции из-за больших потерь ВСУ.