«Клоун не сдается»: Зеленского высмеяли после отказа ФИФА в его выступлении Британцы назвали справедливым решение ФИФА отклонить просьбу Зеленского о выступлении

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читатели британского таблоида Daily Mail положительно отнеслись к решению ФИФА отклонить просьбу украинского президента Владимира Зеленского выступить с обращением перед финальным матчем ЧМ-2022 в Катаре. Прежде сообщалось, что отказ со стороны футбольной организации удивил представителей офиса украинского президента.

При этом переговоры по этому вопросу продолжаются, хотя президент Федерации Джанни Инфатино заявил, что футбольное поле — не место для политических акций и протестов. С ним согласились большинство читателей издания. «ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром», «На этот раз молодцы ФИФА», пишут в комментариях пользователи.

Читатели иронизируют и над самим Зеленским. «Нет причин (для выступления. — NEWS.ru). Кем он себя считает!», «Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях», «Этот клоун не сдается», комментируют читатели.

Некоторые и вовсе призывают прекратить транслировать речи Зеленского по всякому поводу: «Этот парень хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить конфликт в его стране считает отвод российских войск к границам 1991 года. После этого начнется работа дипломатов.