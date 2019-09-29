Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что страна не только погрязла в коррупции, но и пострадала от теневой политики.
Раньше Украину вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики. Теперь к этому прибавилась теневая политика. Много вокруг нас тени, а так хочется под солнце, — написал в Twitter экс-глава МИДа страны.
По его словам, теневая политика неподотчётна простым людям, а потому она более опасна.
P.S. Раніше нас, Україну, згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика. Забагато навколо нас тіні, дуже хочеться під сонце
Ранее News.ru писал, что Минобороны США оценит успехи Украины в борьбе с коррупцией перед оказанием ей военной помощи. Как заявил глава ведомства Марк Эспер, Вашингтону необходим «осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией».
Также сообщалось, что 24 сентября 2019 года глава США Дональд Трамп заявил, что приостановит выделение средств Украине до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут оказывать Киеву финансовую помощь. Кроме того, лидер распорядился временно заблокировать военную помощь Незалежной, так как опасался, что средства потратят ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.