https://static.news.ru/photo/0b34a5f6-7e79-11e9-89d4-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что страна не только погрязла в коррупции, но и пострадала от теневой политики.

Раньше Украину вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики. Теперь к этому прибавилась теневая политика. Много вокруг нас тени, а так хочется под солнце, — написал в Twitter экс-глава МИДа страны.

По его словам, теневая политика неподотчётна простым людям, а потому она более опасна.

P.S. Раніше нас, Україну, згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика. Забагато навколо нас тіні, дуже хочеться під сонце — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Минобороны США оценит успехи Украины в борьбе с коррупцией перед оказанием ей военной помощи. Как заявил глава ведомства Марк Эспер, Вашингтону необходим «осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией».

Также сообщалось, что 24 сентября 2019 года глава США Дональд Трамп заявил, что приостановит выделение средств Украине до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут оказывать Киеву финансовую помощь. Кроме того, лидер распорядился временно заблокировать военную помощь Незалежной, так как опасался, что средства потратят ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.