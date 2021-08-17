Климкин увидел серьёзную угрозу во встрече Зеленского и Меркель

Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского несут в себе серьёзную угрозу. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, его слова приводит «Обозреватель».

По мнению Климкина, Меркель способна убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны компромиссы. При этом целью канцлера является стабилизация ситуации вокруг Украины, дабы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы, полагает экс-дипломат.

Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить чёткую матрицу нашей игры, — отметил Климкин.

Ранее Павел Климкин заявлял, что в ходе своего визита на Украину Меркель поставит Зеленского перед выбором по вопросам «Северного потока — 2» и ситуации в Донбассе.

Кроме того, по мнению бывшего главы украинского МИД, предшествующий украинскому вояжу визит Меркель в Москву объясняется необходимостью согласовать с президентом РФ Владимиром Путиным пути решения ситуации с газопроводом «Северный поток — 2» и транзитом газа через Украину.

Визит Ангелы Меркель в Москву намечен на 20 августа, в Киев — на 22 августа.