Климкин увидел серьёзную угрозу во встрече Зеленского и Меркель

Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского несут в себе серьёзную угрозу. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, его слова приводит «Обозреватель».
По мнению Климкина, Меркель способна
Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить чёткую матрицу нашей игры, — отметил Климкин.
Ранее Павел Климкин заявлял, что в ходе своего визита на Украину Меркель поставит Зеленского перед выбором по вопросам «Северного потока — 2» и ситуации в Донбассе.
Кроме того, по мнению бывшего главы украинского МИД, предшествующий украинскому вояжу визит Меркель в Москву объясняется необходимостью согласовать с президентом РФ Владимиром Путиным пути решения ситуации с газопроводом «Северный поток — 2» и транзитом газа через Украину.
Визит Ангелы Меркель в Москву намечен на 20 августа, в Киев — на 22 августа.